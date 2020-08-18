Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета

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Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роспотребнадзор сообщил о ходе оценки популяционного иммунитета
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Отмечается, что в 23 регионах России провели более 65 тыс. тестов, ещё в трёх регионах завершается исследование.

«Регионы с высоким уровнем (более 20%) популяционного иммунитета: Республика Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области (семь регионов)», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что во всех 26 регионах обследовали около 2800-3200 человек.

10 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что больше всего людей с антителами к коронавирусной инфекции зафиксировано в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тульской и Тюменской областях.

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