В Роспотребнадзоре оценили сроки сохранения антител к коронавирусу

Тот факт, что антитела к коронавирусной инфекции сохраняются на срок до пяти месяцев, не вызывает сомнений. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

«Тот факт, что антитела к коронавирусу сохраняются до пяти месяцев, не вызывает сомнения. Ещё в начале октября мы сообщали, что, по нашим данным, у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение четырёх месяцев», — цитирует РИА Новости специалиста.

Он пояснил, что это был максимальный срок наблюдения по состоянию на начало октября.

По словам Тотоляна, эти данные касаются людей, переболевших в средней или тяжёлой формах, так как именно эта группа находится под наблюдением.

«У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, но это не означает исчезновение иммунитета, поскольку формируются «клетки памяти» и клетки, продуцирующие антитела, которые должны обеспечивать иммунную защиту при повторной встрече с вирусом», — добавил академик РАН.

Ранее в журнале Science было опубликовано исследование, согласно которому антитела к COVID-19 могут сохраняться в организме переболевшего человека до пяти месяцев.

К таким выводам пришли специалисты из американского медицинского центра «Маунт-Синай».

По их заявлению, антитела могут сохраняться в течение пяти месяцев, если пациент перенёс заболевание в лёгкой или умеренной форме.