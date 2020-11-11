Собянин назвал число имеющих иммунитет к коронавирусу москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью Первому каналу, что иммунитет к коронавирусной инфекции имеют 2,5—3 млн москвичей.

«Вы помните, весной мы проводили массовое тестирование на антитела, ИФА-тесты, они давали от 20 до 25% выявленных граждан, у которых есть антитела к коронавирусу. С учётом того, что мы всё-таки летом тоже болели и осенью идёт достаточно большой подъём заболеваемости, я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 до 3 млн человек», — рассказал мэр.

Ранее Собянин заявил, что новые решения по ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве могут быть приняты через две-три недели.

За последние сутки в Москве подтвердили 4477 случаев заболевания коронавирусом.