Собянин назвал возможные сроки принятия новых решений по COVID-19

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Новые решения по ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве могут быть приняты через две-три недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин назвал возможные сроки принятия новых решений по COVID-19
  • РИА Новости

«Исходя из ситуации, которую мы получим через две-три недели, будем дальше принимать какие-то решения», — сказал он на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Как подчеркнул Собянин, эти меры должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса.

По его словам, в ближайшие недели в городе прогнозируется сложный период распространения COVID-19.

Объём заболеваемости почти такой же, как весной, однако Москва с ним справляется, действует на опережение и надеется, что ситуация стабилизируется, добавил он.

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