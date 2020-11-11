Собянин заявил, что в Москве ожидается «сложный период» пандемии

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В ближайшие недели в Москве прогнозируется сложный период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».
Собянин заявил, что в Москве ожидается «сложный период» пандемии
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Мы должны прогнозировать с учётом того, что в мире происходит, — раз. Прогнозировать с учётом той динамики, которая в настоящее время есть, — два. С учётом того, что мы впервые проходим пандемию в осенне-зимний период, — три. И с учётом возможностей нашего здравоохранения — четыре», — сказал он.

Исходя из этого, видно, отметил Собянин, что ситуация непростая.

«И мы прогнозируем, что, да, в ближайшие недели нас ожидает сложный период времени», — добавил мэр.

Трансляцию ведёт телеканал «Москва 24».

Ранее Собянин заявил, что Москва выйдет из пика пандемии через несколько месяцев. 

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