Собянин заявил, что в Москве ожидается «сложный период» пандемии
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«Мы должны прогнозировать с учётом того, что в мире происходит, — раз. Прогнозировать с учётом той динамики, которая в настоящее время есть, — два. С учётом того, что мы впервые проходим пандемию в осенне-зимний период, — три. И с учётом возможностей нашего здравоохранения — четыре», — сказал он.
Исходя из этого, видно, отметил Собянин, что ситуация непростая.
«И мы прогнозируем, что, да, в ближайшие недели нас ожидает сложный период времени», — добавил мэр.
Трансляцию ведёт телеканал «Москва 24».
Ранее Собянин заявил, что Москва выйдет из пика пандемии через несколько месяцев.