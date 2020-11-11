В Москве подтвердили 4477 случаев коронавируса за сутки

В Москве за сутки подтвердили 4477 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«В столице подтверждено 4477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — заявили в оперштабе.

Уточняется, что за сутки госпитализировали 1366 пациентов с COVID-19. При этом к аппаратам ИВЛ в столичных больницах подключён 361 человек.

Общее число выявленных в городе случаев — 485 545.

Накануне в Москве было зарегистрировано 5902 случая коронавируса.

5 ноября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что городская система здравоохранения на данном этапе справляется с существующими вызовами и проблемами.