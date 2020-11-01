Верховный муфтий России считает неугодной Богу вражду из-за карикатур

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин в беседе с РБК назвал противоестественной и неугодной Богу вражду и объявление кого-то врагом из-за карикатур.

Он напомнил, что пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение.

«И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни Богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни», — сказал верховный муфтий России.

По его словам, религия призвана, наоборот, помочь людям установить мир, порядок и согласие.

Ранее в пресс-службе муфтията Чечни заявили, что сторонники французского лидера Эммануэля Макрона, поддерживающие его в вопросе публикации карикатур на пророка Мухаммеда, являются врагами ислама.

В конце октября, Макрон, комментируя убийство учителя истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин, заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур.

Позднее он пояснил, что власти Франции не стоят за карикатурами во французской прессе.