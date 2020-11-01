Верховный муфтий России считает неугодной Богу вражду из-за карикатур
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Он напомнил, что пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение.
«И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни Богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни», — сказал верховный муфтий России.
По его словам, религия призвана, наоборот, помочь людям установить мир, порядок и согласие.
Ранее в пресс-службе муфтията Чечни заявили, что сторонники французского лидера Эммануэля Макрона, поддерживающие его в вопросе публикации карикатур на пророка Мухаммеда, являются врагами ислама.
В конце октября, Макрон, комментируя убийство учителя истории и географии коллежа Конфлан-Сент-Онорин, заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур.
Позднее он пояснил, что власти Франции не стоят за карикатурами во французской прессе.