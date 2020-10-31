Напавшей на сверстницу школьнице на Урале назначили домашний арест

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Суд в Челябинской области поместил под домашний арест 15-летнюю школьницу, которая в ходе конфликта ударила ножом 14-летнюю знакомую в селе Русская Теча, сообщил прокурор Красноармейского района Иван Чеурин.

«Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 декабря 2020 года», — цитирует его РИА Новости.

По словам прокурора, обвиняемой запрещено покидать дом, за исключением посещения медицинских учреждений и школы при наличии уроков.

Ранее следователи предъявили школьнице обвинение в покушении на убийство.

24 октября в селе Русская Теча 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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