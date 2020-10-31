Напавшей на сверстницу школьнице на Урале назначили домашний арест

Суд в Челябинской области поместил под домашний арест 15-летнюю школьницу, которая в ходе конфликта ударила ножом 14-летнюю знакомую в селе Русская Теча, сообщил прокурор Красноармейского района Иван Чеурин.