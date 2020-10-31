Напавшей на сверстницу школьнице на Урале назначили домашний арест
«Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 декабря 2020 года», — цитирует его РИА Новости.
По словам прокурора, обвиняемой запрещено покидать дом, за исключением посещения медицинских учреждений и школы при наличии уроков.
Ранее следователи предъявили школьнице обвинение в покушении на убийство.
24 октября в селе Русская Теча 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии.