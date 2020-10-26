На Урале школьница напала с ножом на сверстницу

Короткая ссылка
В селе Русская Теча Красноармейского района Челябинской области школьница напала с ножом на сверстницу из-за мальчика.
На Урале школьница напала с ножом на сверстницу
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова.

«У них произошел конфликт из-за мальчика… В тот день обе пришли на встречу с подругами, в ходе которой произошёл словесный конфликт», — сказала она.

Как указывает агентство, ссылаясь на СК, 24 октября в селе Русская Теча 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Nation News сообщал, что во Владимирской области завели дело по факту смерти девятилетней школьницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить