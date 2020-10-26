На Урале школьница напала с ножом на сверстницу

В селе Русская Теча Красноармейского района Челябинской области школьница напала с ножом на сверстницу из-за мальчика.

Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова.

«У них произошел конфликт из-за мальчика… В тот день обе пришли на встречу с подругами, в ходе которой произошёл словесный конфликт», — сказала она.

Как указывает агентство, ссылаясь на СК, 24 октября в селе Русская Теча 15-летняя подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Nation News сообщал, что во Владимирской области завели дело по факту смерти девятилетней школьницы.