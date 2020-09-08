На уроке в тюменской школе умер старшеклассник

Короткая ссылка
На уроке физкультуры в тюменской гимназии №12 умер 11-классник.
На уроке в тюменской школе умер старшеклассник
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной оперативный штаб.

«Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось», — заявили в оперштабе.

В городском департаменте образования рассказали, что у старшеклассника была основная группа здоровья. Мальчик занимался спортом, регулярно обследовался во время медосмотров.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники регионального СУ СК России.

Ранее Nation News сообщал, что во Владимирской области завели дело по факту смерти девятилетней школьницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить