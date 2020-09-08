На уроке в тюменской школе умер старшеклассник

На уроке физкультуры в тюменской гимназии №12 умер 11-классник.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной оперативный штаб.

«Во время бега юноша остановился, присел и упал. Первую помощь оказывали медицинский работник гимназии и две специализированные бригады скорой помощи. В ходе реанимационных действий спасти мальчика не удалось», — заявили в оперштабе.

В городском департаменте образования рассказали, что у старшеклассника была основная группа здоровья. Мальчик занимался спортом, регулярно обследовался во время медосмотров.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники регионального СУ СК России.

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