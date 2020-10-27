В Челябинской области выдвинули обвинение напавшей с ножом школьнице

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство школьнице, которая в Челябинской области ударила ножом свою знакомую.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Следственными органами... 15-летней местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на совершение убийства)», — указывается в заявлении.

Обвиняемая задержана, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в селе Русская Теча Красноармейского района региона школьница напала с ножом на сверстницу из-за мальчика.

В связи с этим местная прокуратура начала проверку работы школы и органов системы профилактики.