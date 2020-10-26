Прокуратура на Урале начала проверку из-за нападения школьницы с ножом

Прокуратура Челябинской области проверит школу и работу органов системы профилактики из-за нападения школьницы на сверстницу с ножом в селе Русская Теча Красноармейского района региона.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка органов системы профилактики, образовательной организации в связи с возбуждением уголовного дела по факту причинения телесных повреждений одной из учениц школы в Красноармейском районе сверстнице», — указывается в заявлении.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в селе Русская Теча школьница напала с ножом на сверстницу из-за мальчика.