Губернатор Омской области вылечился от коронавируса

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что сдал два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и возвращается к очному режиму работы.

Он рассказал, что чувствует себя хорошо.

«После получения отрицательных анализов на ковид врачи рекомендовали мне пройти курс восстановительной терапии... В области сложилась критическая ситуация с госпитализацией больных коронавирусом, поэтому считаю необходимым отказаться от курса реабилитации и приступить к работе в очном режиме», — написал Бурков в Instagram.

По его словам, во время его болезни «были допущены серьёзные ошибки и просчёты» в работе управленческой команды, и теперь необходимо перестраивать систему для оперативного оказания медицинской помощи.

Губернатор Омской области сообщил о своём заболевании коронавирусом 5 октября.

27 октября две кареты скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжёлым поражением лёгких к зданию омского Минздрава.

Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы их не принимают.

В омском Минздраве заявили, что позднее пациенты были госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.

По факту происшествия начато служебное расследование, работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль.

Позднее в Омской области временно отстранили замминистра здравоохранения.