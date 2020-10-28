Песков прокомментировал ситуацию со здравоохранением в регионах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал инциденты с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионах.

Комментируя инциденты в Омске и в Ростове-на-Дону, Песков отметил, что «последние примеры — это очень печальные примеры, которые, безусловно, должны быть проанализированы, чтобы нигде больше не повторяться».

«К сожалению, на фоне такого роста количества инфицированных бывают сбои, и главная задача — максимально их минимизировать», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Говоря о случае в Омске, Песков заявил, что «надо, чтобы ситуация вообще до этого не доходила».

Он сказал, что «если где-то проблема возникает, нужно оперативно реагировать, прежде всего — руководителю региона».

По словам пресс-секретаря, «и центр, и штаб в центре открыты для обращений в случае наступления признаков какой-то критической перегрузки системы здравоохранения».

«Система работает, и когда случаются такие непозволительные ситуации, конечно, очень важно реагировать незамедлительно», — добавил он.

Ранее в правительстве Омской области сообщили, что «двух пациентов в тяжёлом состоянии, находящихся в машинах скорой помощи, долгое время не могли передать в стационар медучреждения».

Сообщалось, что «позже больных госпитализировали в стационар больницы скорой медицинской помощи №2».

Глава области Александр Бурков, комментируя этот инцидент, заявил, что «ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания».