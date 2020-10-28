Омский губернатор отреагировал на инцидент со скорыми
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В правительстве области сообщили, что «вчера двух пациентов в тяжёлом состоянии, находящихся в машинах скорой помощи, долгое время не могли передать в стационар медучреждения».
Отмечается, что «позже больных госпитализировали в стационар больницы скорой медицинской помощи №2».
В сообщении говорится, что «начато служебное расследование».
Глава области заявил, что «ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания».
Он подчеркнул, что «пациенты не должны проводить в скорой помощи по десять часов в ожидании госпитализации, даже во время пандемии».
По его словам, «произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава».
«В режиме видеосвязи я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду правительства установить персональную ответственность за случившееся», — сообщил Бурков.
Он также заявил, что «итоги проверки должны быть сегодня, этого требует ситуация, чтобы вчерашний эпизод не повторился», и добавил, что «решения по результатам расследования также будут приняты сегодня».
Также этот инцидент прокомментировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.