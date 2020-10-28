Омский губернатор отреагировал на инцидент со скорыми

Губернатор Омской области Александр Бурков отреагировал на инцидент со скорыми в Омске. Его заявление опубликовано на портале правительства региона.

В правительстве области сообщили, что «вчера двух пациентов в тяжёлом состоянии, находящихся в машинах скорой помощи, долгое время не могли передать в стационар медучреждения».

Отмечается, что «позже больных госпитализировали в стационар больницы скорой медицинской помощи №2».

В сообщении говорится, что «начато служебное расследование».

Глава области заявил, что «ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания».

Он подчеркнул, что «пациенты не должны проводить в скорой помощи по десять часов в ожидании госпитализации, даже во время пандемии».

По его словам, «произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава».

«В режиме видеосвязи я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду правительства установить персональную ответственность за случившееся», — сообщил Бурков.

Он также заявил, что «итоги проверки должны быть сегодня, этого требует ситуация, чтобы вчерашний эпизод не повторился», и добавил, что «решения по результатам расследования также будут приняты сегодня».

Также этот инцидент прокомментировал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.