Мурашко прокомментировал инцидент со скорыми в Омске

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал инцидент с каретами скорой помощи в Омске.
Мурашко прокомментировал инцидент со скорыми в Омске
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске, должна быть проведена тщательная проверка», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее омский Минздрав прокомментировал инцидент, когда кареты скорой помощи привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства. Врачи скорой помощи заявили, что не могут передать больных в стационар медучреждения.

27 октября сообщалось, что в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 547 774 пациента с COVID-19.

 

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