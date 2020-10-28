Мурашко прокомментировал инцидент со скорыми в Омске

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомментировал инцидент с каретами скорой помощи в Омске.

«В связи с появлением информации относительно невозможности длительное время госпитализировать пациентку, доставленную машиной скорой помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Омске, должна быть проведена тщательная проверка», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее омский Минздрав прокомментировал инцидент, когда кареты скорой помощи привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства. Врачи скорой помощи заявили, что не могут передать больных в стационар медучреждения.

27 октября сообщалось, что в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 547 774 пациента с COVID-19.