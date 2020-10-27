В России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 547 774 пациента с COVID-19.
В России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 550 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4372 (26,4%) без клинических проявлений», — указывается в заявлении.

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