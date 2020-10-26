В России за сутки выявлено более 17 тысяч новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 347 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4803 (27,7%) без клинических проявлений», — указывается в заявлении.
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