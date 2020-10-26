В России за сутки выявлено более 17 тысяч новых случаев коронавируса

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RT
В России за сутки выявили 17 347 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 531 224 пациента с COVID-19.
В России за сутки выявлено более 17 тысяч новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 347 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4803 (27,7%) без клинических проявлений», — указывается в заявлении.

Накануне в России в течение суток зафиксировали 16 710 случаев коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что остановить распространение коронавирусной инфекции можно только при соблюдении всех мер безопасности.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.

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