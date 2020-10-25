В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса, за всё время в стране зарегистрировано 1 513 877 пациентов с COVID-19.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 710 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4456 (26,7%) без клинических проявлений», — указывается в заявлении.

Накануне в России в течение суток зафиксировали 16 521 случай коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что остановить распространение коронавирусной инфекции можно только при соблюдении всех мер безопасности.

Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.