В России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 710 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4456 (26,7%) без клинических проявлений», — указывается в заявлении.
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