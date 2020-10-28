Омский Минздрав отреагировал на инцидент со скорыми у ведомства

Омский Минздрав прокомментировал инцидент, когда кареты скорой помощи привезли двух пациентов с симптомами коронавируса к зданию ведомства.

«27 октября около 22:00 к зданию Министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи с пациентами, находящимися в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении gorod55.ru.

Врачи скорой помощи заявили, что не могут передать больных в стационар медучреждения.

«Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

По факту происшествия начато служебное расследование, работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль.

Ранее в Омске прокомментировали ситуацию с перепрофилированием родильного дома №5 в стационар для работы с больными коронавирусной инфекцией. Здесь развернули 200 дополнительных коек. По палатам разводят кислородную систему и ждут поставки оборудования. Рожениц распределят по другим роддомам.