В Омске прокомментировали ситуацию с больными COVID-19
Об этом сообщает gorod55.ru.
Здесь развернули 200 дополнительных коек. По палатам разводят кислородную систему и ждут поставки оборудования. Рожениц распределят по другим роддомам.
«Персонал прошёл обучение — врачебный состав, средний медицинский персонал (фельдшеры, акушерки, медсёстры). У всех есть сертификаты», — цитирует издание главного врача роддома №5 Владимира Толкача.
Ожидается поступление аппаратов ИВЛ, рециркуляторов, пульсоксиметров, а также лекарств, костюмов, масок, перчаток и других СИЗ.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что санаторий-профилакторий «Усть-Качка» может быть перепрофилирован под госпиталь для пациентов с COVID-19.