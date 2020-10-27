В Омске прокомментировали ситуацию с больными COVID-19

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В Омске прокомментировали ситуацию с перепрофилированием родильного дома №5 в стационар для работы с больными коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает gorod55.ru.

Здесь развернули 200 дополнительных коек. По палатам разводят кислородную систему и ждут поставки оборудования. Рожениц распределят по другим роддомам.

«Персонал прошёл обучение — врачебный состав, средний медицинский персонал (фельдшеры, акушерки, медсёстры). У всех есть сертификаты», — цитирует издание главного врача роддома №5 Владимира Толкача.

Ожидается поступление аппаратов ИВЛ, рециркуляторов, пульсоксиметров, а также лекарств, костюмов, масок, перчаток и других СИЗ.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что санаторий-профилакторий «Усть-Качка» может быть перепрофилирован под госпиталь для пациентов с COVID-19.

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