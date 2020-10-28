Замглавы Минздрава приедет в Омск для проверки после инцидента со скорыми

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Заместитель главы Минздрава России Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков посетят Омск для проверки организации оказания медпомощи в регионе.
Замглавы Минздрава приедет в Омск для проверки после инцидента со скорыми
  • РИА Новости

«Сегодня в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медицинской помощи гражданам и настройки маршрутизации пациентов прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков», — цитирует ТАСС министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Как сообщалось, вечером во вторник, 27 октября две кареты скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжёлым поражением лёгких к зданию омского Минздрава.

Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять.

В омском Минздраве заявили, что позднее пациенты были госпитализированы в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.

По факту происшествия начато служебное расследование, работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль.

Губернатор Омской области Александр Бурков также прокомментировал инцидент со скорыми в Омске.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

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