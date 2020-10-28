В Омской области временно отстранили замминистра здравоохранения
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«Ведётся служебное расследование инцидента с затянувшейся на несколько часов госпитализацией двух тяжёлых пожилых пациентов. Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных», — говорится на сайте правительства Омской области.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Минздрава России Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков посетят Омск для проверки организации оказания медпомощи в регионе.