В Омской области временно отстранили замминистра здравоохранения

Губернатор Омской области Александр Бурков временно отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову.

«Ведётся служебное расследование инцидента с затянувшейся на несколько часов госпитализацией двух тяжёлых пожилых пациентов. Александр Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных и наказать виновных», — говорится на сайте правительства Омской области.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Минздрава России Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков посетят Омск для проверки организации оказания медпомощи в регионе.