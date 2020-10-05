У губернатора Омской области выявили коронавирус

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что медики выявили к него коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет, и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал он.

Вместе с этим он добавил, что продолжает работает дистанционно, однако его участие в мероприятиях отложено.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Махонин, победивший 13 сентября 2020 года на выборах губернатора Пермского края, был 17 сентября госпитализирован с COVID-19.