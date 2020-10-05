У губернатора Омской области выявили коронавирус
- globallookpress.com
Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.
«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошёл тест на коронавирус. Симптомов нет, и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал он.
Вместе с этим он добавил, что продолжает работает дистанционно, однако его участие в мероприятиях отложено.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Махонин, победивший 13 сентября 2020 года на выборах губернатора Пермского края, был 17 сентября госпитализирован с COVID-19.