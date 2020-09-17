У избранного губернатора Пермского края подтверждён коронавирус

Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства региона.

Там отметили, что при появлении симптомов недомогания у чиновника был взят мазок, определили иммуноглобулин, сделали компьютерную томографию. Через 24 часа пришёл ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавируса.

«Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих», — говорится в сообщении.

31 августа сообщалось, что мэр Краснодара Евгений Первышов доставлен в больницу с COVID-19.