У избранного губернатора Пермского края подтверждён коронавирус

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Избранный губернатор Пермского края Дмитрий Махонин госпитализирован с коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства региона.
У избранного губернатора Пермского края подтверждён коронавирус
  • © сайт губернатора и Правительства Пермского края

Там отметили, что при появлении симптомов недомогания у чиновника был взят мазок, определили иммуноглобулин, сделали компьютерную томографию. Через 24 часа пришёл ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавируса.

«Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих», — говорится в сообщении.

31 августа сообщалось, что мэр Краснодара Евгений Первышов доставлен в больницу с COVID-19.

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