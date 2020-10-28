Уровень безработицы в России в сентябре снизился до 6,5%

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Уровень безработицы в России в сентябре снизился до 6,5% впервые с февраля 2020 года, следует из данных Центробанка.
Уровень безработицы в России в сентябре снизился до 6,5%
  • РИА Новости

Согласно материалам ЦБ, в сентябре наблюдался рост занятости и незначительное снижение численности безработных.

«В сентябре 2020 года наблюдалось восстановление спроса на рабочую силу, потребность работодателей в работниках вернулась к уровню марта 2020 года... В результате впервые с февраля 2020 года уровень безработицы снизился до 6,5%», — отмечает регулятор.

Ранее Минэкономразвития отметило сокращение регистрируемой безработицы в России.

По данным Минтруда, в настоящее время в стране 3 млн 584 тыс. безработных россиян.

При этом пик безработицы в России в 2020 году пришёлся на сентябрь, когда в центрах занятости были зарегистрированы 3,7 млн граждан.

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