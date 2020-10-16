Минтруд прогнозирует снижение числа безработных в России до конца года

Минтруд прогнозирует снижение числа безработных в России до 3 млн человек до конца текущего года, следует из подготовленного ведомством проекта распоряжения правительства.

«По оценке Минтруда России, среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 млн человек, в ноябре — 3,2 млн человек, а в декабре 2020 года — 3 млн человек», — приводит фрагмент документа ТАСС.

При этом за 12 дней октября число безработных в России снизилось на 63,3 тыс. — до 3,62 млн человек.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что проблема безработицы обостряется в целом по стране.

По данным Минтруда, пик безработицы в России в 2020 году пришёлся на сентябрь, когда в центрах занятости были зарегистрированы 3,7 млн граждан.