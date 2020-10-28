Диетолог рассказала о роли правильного питания во время пандемии COVID-19

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Врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева рассказала о роли правильного питания во время пандемии COVID-19 и важности употребления пищи, богатой витаминами и минералами.
Диетолог рассказала о роли правильного питания во время пандемии COVID-19
  • Reuters

«Витамин D поддерживает выработку специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания, тем самым снижая вероятность заражения вирусом и прогрессирования симптомов инфекции», — пояснила диетолог в беседе с «Российской газетой».

Как считает Бурляева, с помощью продуктов питания, содержащих большое количество витаминов и минеральных веществ, можно повысить иммунитет. А их недостаточное поступление в организм, соответственно, снижает функциональную активность органов иммунной системы и повышает риск заражения новой коронавирусной инфекцией и вероятность развития осложнений.

По её мнению, в большей степени важны витамины А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевая кислота, железо, селен и цинк.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с ФАН рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет.

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