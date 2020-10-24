Инфекционист дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, вероятно, стабилизируется в течение двух недель, заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Инфекционист дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в Москве
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«В Москве ситуация стабилизируется через неделю—две, по России — минимум через месяц стабилизация процесса», — цитирует его РИА Новости.

При этом Тимаков ожидает спада уровня заболеваемости не раньше следующего года.

Он также отметил, что важно отслеживать не столько число заболевших, сколько количество госпитализированных пациентов, что влияет на нагрузку системы здравоохранения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что распространение коронавируса в Москве замедляется.

По его словам, об этом говорит снижение динамики госпитализаций и числа «ковидных пневмоний».

Он также заверил, что в Москве не требуется дополнительных ограничений.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией.

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