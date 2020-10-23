Эксперт оценил ситуацию с пандемией

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев оценил ситуацию с пандемией.

«Всё, что мы испытываем сейчас, нас ждёт ещё в течение полутора-двух лет. Пока COVID-19 переболели только 20—25% людей. Вот когда процентов 70 населения переболеют этим вирусом, ему будет труднее распространяться», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его мнению, коронавирус полностью не исчезнет — будут отдельные случаи, как и с другими респираторными вирусами.

Как считает Зверев, ситуация уже начала выходить в стадию стабилизации.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в оперштабе Республики Адыгея рассказали о требованиях по удалённой работе сотрудников организаций и предприятий.