Мурашко заявил о «колоссальном влиянии» алкоголя на население

Потребление алкоголя оказывает «колоссальное влияние» на население, особенно мужчин. Об этом в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Влияние алкоголя нами чётко оценено, оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот также весом», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, показатели смертности мужчин и женщин в возрасте до 40 лет различаются в два раза.

«В статистике смертности мы видим, что начиная с 18 лет разница в показателях по годам жизни мужчин и женщин отличается в пределах 35—37 лет до двух раз. Фактически показатели смертности выравниваются у мужчин и женщин только после 65 лет», — подчеркнул Мурашко.

Он отметил важность работы по профилактике снижения потребления алкоголя.

«Данное направление — это как раз один из резервов снижения смертности трудоспособного населения и сохранения трудовых ресурсов», — добавил министр.

Ранее Мурашко поддержал идею ограничения времени продажи алкоголя в магазинах до 20:00.

Он отмечал, что число смертей от употребления алкоголя в стране начало расти.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал об опасности употребления алкоголя во время пандемии.