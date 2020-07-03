Глава Минздрава оценил идею ограничения времени продажи алкоголя

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Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал идеи ограничения времени продажи алкоголя в магазинах до 20:00, а также его реализации в отдельных магазинах.
Глава Минздрава оценил идею ограничения времени продажи алкоголя
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В советское время до 19:00—20:00 продавали (алкоголь. — RT), пока магазины работали. И начинали где-то с 11:00. На мой взгляд, это целесообразно», — приводит Интерфакс его слова.

Мурашко уточнил, что продажа алкоголя исключительно в отдельных алкомаркетах «работает во многих странах».

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

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