Глава Минздрава оценил идею ограничения времени продажи алкоголя
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- РИА Новости
«В советское время до 19:00—20:00 продавали (алкоголь. — RT), пока магазины работали. И начинали где-то с 11:00. На мой взгляд, это целесообразно», — приводит Интерфакс его слова.
Мурашко уточнил, что продажа алкоголя исключительно в отдельных алкомаркетах «работает во многих странах».
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.