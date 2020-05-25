Нарколог рассказал об опасности употребления алкоголя во время пандемии

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал об опасности употребления алкоголя во время пандемии.

«Алкоголь действительно токсическим образом влияет на организм и иммунную систему. Работоспособность после употребления алкоголя у человека восстанавливается не быстро: физическая — 48 часов, а умственная — 72. Это общеизвестный факт о влиянии алкоголя на иммунитет», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, после употребления спиртного человек не ощущает холода и переохлаждается, а сосуды в это время расширены, тогда как им нужно, наоборот, быть в суженном состоянии.

Как пояснил Ковтун, на таком фоне можно заболеть пневмонией, бронхитом, простудой.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о влиянии алкоголя в условиях пандемии.

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