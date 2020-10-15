Патологоанатом рассказала о влиянии коронавируса на органы человека

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Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала, какое влияние оказывает коронавирусная инфекция на внутренние органы человека.
Патологоанатом рассказала о влиянии коронавируса на органы человека
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Появляется массивный отёк (лёгких. — RT). Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол» – приводят её слова «Вести.ру».

По словам Гришиной, при вскрытии патологоанатомы фиксируют здоровые внутренние органы: сердце или печень. Однако лёгкое при стандартном весе в 350 грамм у умершего может весить 1,5 кг.

Уточняется, что пациенты с COVID-19 могут умереть из-за внезапной закупорки лёгочной артерии, так как кровь не поступает в лёгкие.

«Этот процесс называется тромбоэмболией. Пять минут, и человек может умереть. Умирают мучительно. Люди попросту не могут дышать. В последнее время начали поступать и молодые. Средний возраст — около 50 лет. Это вполне ещё работоспособные люди, жить и жить», — сказала Гришина.

Кроме того, сотрудники морга рассказали о так называемой полиорганной недостаточности, когда вирус поражает все ткани и органы. 

Ранее Роспотребнадзор назвал пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ.

В ведомстве призвали часто мыть руки с мылом и «соблюдать расстояние и этикет».

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что мытьё рук с мылом на 36% снижает вероятность инфицирования коронавирусной инфекцией.

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