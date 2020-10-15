В Роспотребнадзоре оценили эффективность мытья рук в борьбе с COVID-19

Мытьё рук с мылом на 36% снижает вероятность инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Мытьё рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование (международной организации «Глобальное партнёрство по мытью рук». — RT) показало, что регулярное мытьё рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%», — приводит РИА Новости заявление.

По информации службы, мытьё рук с мылом играет ключевую роль в борьбе с COVID-19, а также служит профилактикой заболевания другими инфекционными заболеваниями, такими как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус становится «всё более коварным».