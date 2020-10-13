Гинцбург заявил о «чрезвычайно приятной» для коронавируса погоде

На будущей неделе ожидается «чрезвычайно приятная» для распространения коронавирусной инфекции погода с похолоданиями. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, «мокрые ноги, простуда и холодный ветер» не способствуют укреплению иммунитета.

«Следующая неделя чрезвычайно приятная (для коронавируса. — RT) и чрезвычайно неприятная для людей», — цитирует РИА Новости специалиста.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что прогнозы относительно того, что более тёплые условия снижают эффективность передачи COVID-19, не оправдались.

Кроме того, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.