Гинцбург заявил о «чрезвычайно приятной» для коронавируса погоде
- РИА Новости
По его словам, «мокрые ноги, простуда и холодный ветер» не способствуют укреплению иммунитета.
«Следующая неделя чрезвычайно приятная (для коронавируса. — RT) и чрезвычайно неприятная для людей», — цитирует РИА Новости специалиста.
Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что прогнозы относительно того, что более тёплые условия снижают эффективность передачи COVID-19, не оправдались.
Кроме того, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.