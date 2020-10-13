Гинцбург заявил о «чрезвычайно приятной» для коронавируса погоде

Короткая ссылка
На будущей неделе ожидается «чрезвычайно приятная» для распространения коронавирусной инфекции погода с похолоданиями. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург заявил о «чрезвычайно приятной» для коронавируса погоде
  • РИА Новости

По его словам, «мокрые ноги, простуда и холодный ветер» не способствуют укреплению иммунитета.

«Следующая неделя чрезвычайно приятная (для коронавируса. — RT) и чрезвычайно неприятная для людей», — цитирует РИА Новости специалиста.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что прогнозы относительно того, что более тёплые условия снижают эффективность передачи COVID-19, не оправдались.

Кроме того, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить