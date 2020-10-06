Эпидемиолог оценила влияние погоды на эффективность передачи COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила влияние погоды на эффективность передачи коронавирусной инфекции COVID-19.

«Прогнозы по поводу того, что более тёплые условия снижают эффективность передачи COVID-19... не оправдались», — цитирует РИА Новости Пшеничную.

Она отметила, что «всё равно нужно дополнительное вмешательство для сдерживания распространения инфекции».

По данным на 6 октября, в России выявили 11 615 случаев COVID-19, за всё время — 1 237 504.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.