Гинцбург заявил, что коронавирус становится «всё более коварным»

Коронавирусная инфекция COVID-19 может провоцировать выработку антител к интерферону, которые могут блокировать вторичный и даже врождённый иммунный ответ. Об этом РИА Новости заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас, чем больше мы узнаём про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше. — RT) мы понимаем, что он становится в нашем представлении всё более коварным», — сказал он.

Как рассказал специалист, у 10—15% переболевших в тяжёлой форме вырабатывается антитела к интерферону, которые блокируют «не то, что вторичный иммунный ответ, а даже и врождённый иммунный ответ».

Кроме того, Гинцбург предупредил, что на предстоящей неделе ожидается «чрезвычайно приятная» для распространения COVID-19 погода с похолоданиями.

Ранее в центре «Вектор» допускали возможность формирования пожизненного иммунитета к COVID-19 при определённых условиях.

При этом в Роспотребнадзоре заявляли, что пока нет достаточных данных о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших.

Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.