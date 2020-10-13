Гинцбург заявил, что коронавирус становится «всё более коварным»
- РИА Новости
«Сейчас, чем больше мы узнаём про механизм патогенеза этого возбудителя, тем (больше. — RT) мы понимаем, что он становится в нашем представлении всё более коварным», — сказал он.
Как рассказал специалист, у 10—15% переболевших в тяжёлой форме вырабатывается антитела к интерферону, которые блокируют «не то, что вторичный иммунный ответ, а даже и врождённый иммунный ответ».
Кроме того, Гинцбург предупредил, что на предстоящей неделе ожидается «чрезвычайно приятная» для распространения COVID-19 погода с похолоданиями.
Ранее в центре «Вектор» допускали возможность формирования пожизненного иммунитета к COVID-19 при определённых условиях.
При этом в Роспотребнадзоре заявляли, что пока нет достаточных данных о том, как долго сохраняется иммунитет у переболевших.
Вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.