В «Векторе» не исключили выработку пожизненного иммунитета к COVID-19
- РИА Новости
«При определённых особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжёлое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — цитирует РИА Новости Максютова.
Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что людям, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесённой инфекции, делать прививку в этом сезоне не нужно.
В августе центр имени Гамалеи рассказал о планах изучить вторичный иммунитет к заболеванию после вакцинации.