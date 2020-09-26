В «Векторе» не исключили выработку пожизненного иммунитета к COVID-19

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Директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1» допустил возможность формирования пожизненного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 при определённых условиях.
В «Векторе» не исключили выработку пожизненного иммунитета к COVID-19
  • РИА Новости

«При определённых особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжёлое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — цитирует РИА Новости Максютова.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что людям, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесённой инфекции, делать прививку в этом сезоне не нужно.

В августе центр имени Гамалеи рассказал о планах изучить вторичный иммунитет к заболеванию после вакцинации.

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