Мурашко: людям с иммунитетом к COVID-19 вакцинироваться не нужно

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Людям, у которых сформировался иммунитет к коронавирусу после перенесённой инфекции, делать прививку в этом сезоне не нужно, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: людям с иммунитетом к COVID-19 вакцинироваться не нужно
  • РИА Новости

«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в гражданский оборот в Москве.

В августе центр имени Гамалеи рассказал о планах изучить вторичный иммунитет к заболеванию после вакцинации.

Сообщалось, что массовая вакцинация от COVID-19, которая будет добровольной, стартует после ноября-декабря. 

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