Мурашко: людям с иммунитетом к COVID-19 вакцинироваться не нужно
- РИА Новости
«Если уже иммунитет сформирован, человек переболел, в этом сезоне вакцинацию проходить не надо», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в гражданский оборот в Москве.
В августе центр имени Гамалеи рассказал о планах изучить вторичный иммунитет к заболеванию после вакцинации.
Сообщалось, что массовая вакцинация от COVID-19, которая будет добровольной, стартует после ноября-декабря.