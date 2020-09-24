В Москве рассказали о первой партии вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступила в гражданский оборот в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

«Первая партия вакцины от коронавируса уже поступила в гражданский оборот. В первую очередь вакцинацию проходят персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медицинские сёстры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медицинских сестёр, осуществляющих забор крови и другого биоматериала на дому», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в гражданский оборот в Москве поступило «несколько тысяч доз вакцины».

Её направили в первую очередь медицинскому персоналу.