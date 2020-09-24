Собянин рассказал о вакцинации медиков от коронавируса в Москве

Вакцинация медиков от коронавируса началась в Москве в 11 городских поликлиниках, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас поступило в гражданский оборот несколько тысяч доз вакцины. Направили в первую очередь медицинскому персоналу, который находится на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики», — цитирует РИА Новости Собянина.

Как сообщили в пресс-службе мэра Москвы, городские центры вакцинации медиков были развёрнуты на базе 11 поликлиник для взрослых.

Ранее стало известно, что жители Москвы, которые не имеют столичного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), теперь могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции.

Около 25 тыс. жителей Москвы высказали желание участвовать в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19.