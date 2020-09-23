В Москве можно будет привиться от COVID-19 без столичного полиса ОМС
- РИА Новости
Ракова назвала Москву агломерацией, в которой живут в том числе люди из регионов России и граждане других стран.
«Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно», — сказала она.
По её словам, это позволит расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования.
При этом необходимо, чтобы участники исследований находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение.
9 сентября Ракова сообщила, что первые добровольцы в Москве получили прививку от COVID-19.
Она отмечала, что вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве.