В Москве можно будет привиться от COVID-19 без столичного полиса ОМС

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Жители Москвы, которые не имеют столичного полиса обязательного страхования (ОМС), теперь могут принять участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра города Анастасия Ракова.
В Москве можно будет привиться от COVID-19 без столичного полиса ОМС
  • РИА Новости

Ракова назвала Москву агломерацией, в которой живут в том числе люди из регионов России и граждане других стран.

«Теперь все желающие могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19 на базе московских медучреждений, иметь московский полис ОМС необязательно», — сказала она.

По её словам, это позволит расширить круг лиц, которые могут сделать прививку в рамках исследования.

При этом необходимо, чтобы участники исследований находились в Москве, чтобы не прерывать медицинское наблюдение.

9 сентября Ракова сообщила, что первые добровольцы в Москве получили прививку от COVID-19.

Она отмечала, что вакцинация от коронавируса может войти в календарь прививок в Москве.

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