В Москве началась вакцинация добровольцев от коронавируса

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Первые москвичи-добровольцы уже получили прививку от COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве началась вакцинация добровольцев от коронавируса
  • РИА Новости

«Сегодня в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация горожан против новой коронавирусной инфекции. Первые участники уже сделали прививку в столичных медучреждениях», — цитирует Интерфакс Ракову.

Ранее сообщалось, что около 25 тыс. жителей Москвы высказали желание участвовать в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19.

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с «Известиями» сказал, что Россия может преодолеть пандемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года с помощью вакцинации большей части населения страны.

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