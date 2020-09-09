В Москве началась вакцинация добровольцев от коронавируса

Первые москвичи-добровольцы уже получили прививку от COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня в Москве в рамках пострегистрационного исследования началась вакцинация горожан против новой коронавирусной инфекции. Первые участники уже сделали прививку в столичных медучреждениях», — цитирует Интерфакс Ракову.

Ранее сообщалось, что около 25 тыс. жителей Москвы высказали желание участвовать в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19.

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с «Известиями» сказал, что Россия может преодолеть пандемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года с помощью вакцинации большей части населения страны.