В Москве рассказали о добровольцах для теста вакцины от коронавируса

Около 25 тыс. жителей Москвы высказали желание участвовать в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19.

Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Добровольцев проверят на наличие аллергии и иных заболеваний. У желающих испытать вакцину на себе оценят общее состояние организма: измерят рост, вес, температуру, сердцебиение и артериальное давление. Также сделают анализ на гепатиты и кровяные инфекции.

Уточняется, что для добровольного исследования набирают группу из 40 тыс. человек. Стать участником может совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС.

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с «Известиями» сказал, что Россия может преодолеть пандемию коронавирусной инфекции к лету 2021 года с помощью вакцинации большей части населения страны.