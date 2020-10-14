Оперштаб дал рекомендации россиянам в связи с коронавирусом

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Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендовал гражданам сократить посещение общественных мест и использовать средства защиты дыхания и антисептики.
Оперштаб дал рекомендации россиянам в связи с коронавирусом
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Об этом сообщило РИА Новости

«Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — заявили в штабе.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили более 14 тыс. случаев коронавируса.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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