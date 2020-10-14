Оперштаб дал рекомендации россиянам в связи с коронавирусом
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Об этом сообщило РИА Новости.
«Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», — заявили в штабе.
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