Роспотребнадзор назвал пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ

Роспотребнадзор назвал пять правил защиты от коронавирусной инфекции COVID-19 и ОРВИ. Они опубликованы на сайте ведомства.

Так, первое правило — «часто мыть руки с мылом».

Второе — «соблюдать расстояние и этикет».

В качестве третьего правила ведомство призывает вести здоровый образ жизни.

Четвёртое — защищать органы дыхания с помощью медицинской маски.

«Правило 5. Что делать в случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией? Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.