Роспотребнадзор назвал пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ
- РИА Новости
Так, первое правило — «часто мыть руки с мылом».
Второе — «соблюдать расстояние и этикет».
В качестве третьего правила ведомство призывает вести здоровый образ жизни.
Четвёртое — защищать органы дыхания с помощью медицинской маски.
«Правило 5. Что делать в случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией? Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 7212 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 136 048.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.