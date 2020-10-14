В России за сутки от коронавируса вылечились 7920 пациентов
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7920 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России — 1 039 705», — говорится в сообщении.
Накануне были выписаны 7550 пациентов.
Ранее гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов сообщил, что клинические испытания разработанной центром вакцины от коронавируса проходят успешно.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряжённая.