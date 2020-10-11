Разработчик сообщил об испытаниях вакцины центра Чумакова от COVID-19
- РИА Новости
«Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции», — приводит РИА Новости слова гендиректора центра Айдара Ишмухаметова.
6 октября сообщалось о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса центра им. Чумакова.
22 сентября Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины.