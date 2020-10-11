Разработчик сообщил об испытаниях вакцины центра Чумакова от COVID-19

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Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, идут успешно.
Разработчик сообщил об испытаниях вакцины центра Чумакова от COVID-19
  • РИА Новости

«Испытания нашей вакцины в Новосибирске идут хорошо уже третий день, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений, кроме болезненности в месте инъекции», — приводит РИА Новости слова гендиректора центра Айдара Ишмухаметова.

6 октября сообщалось о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса центра им. Чумакова.

22 сентября Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины.

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