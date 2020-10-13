В России за сутки от коронавируса вылечились 7550 пациентов

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 7550 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 031 785 человек.

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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Накануне были выписаны 3793 человека. Ранее гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов сообщил, что клинические испытания разработанной центром вакцины от коронавируса проходят успешно. Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.